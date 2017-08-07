Hisarcık Belediyespor 'en centilmen takım' seçildi
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 2016-2017 sezonunda en az sarı ve kırmızı kart görerek Kütahya Bölgesi Amatör Kümelerde mücadele eden en centilmen takım seçilen Hisarcık Belediye Spor kupa ile ödüllendirdi.
Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Kütahya Hilton Otelinde yapılan 2017-2018 sezonu 1. Amatör liginin kura çekiminde 2016-2017 sezonunda en az sarı ve kırmızı kart görerek Kütahya Bölgesi Amatör Kümelerde en centilmen takım seçilen Hisarcık Belediye Spor'a centilmenlik kupası Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz tarafından Antrenör Çağlayan Koyun'a takdim edildi.
Hisarcık Belediye Spor Antrenörü Çağlayan Koyun, en centilmen takım seçilmelerinde büyük pay sahibi olan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a, yöneticilere ve futbolculara teşekkür etti.(MA-EFE)
07.08.2017 11:28:31 TSI
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