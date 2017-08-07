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Şehit yakınları ve Gazilere Konya gezisi



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde şehit yakınları ile gazileri Konya ve Nevşehir gezisine çıkıyor.

Korkuteli Kaymakamlığı, Kültür Gezileri kapsamında, Şehit ve Gazi aileleri Konya ve Nevşehir'e geziye gönderiyor. Şehit yakınları ve Gaziler, Konya'da, Şemsi Tebrizi Türbesi, Şerafettin Camii, Alaattin Camii ve külliyesi, Alaattin Tepesi gibi tarihi ve dini önemi bulunan mekanları ziyaret edecek. Nevşehir'de Kapadokya, Göreme ve Ürgüp'de birçok yeri görme fırsatı bulacak olan gezi 2 gün sürecek.

Korkuteli Kaymakam Erol Tanrıkulu, "Kaymakamlık olarak Gazi ve şehit yakınları için Konya ve Nevşehir gezisi düzenledik. Onların yüreğindeki acıya bir nebze olsun su serpebilmek için ekiplerimiz hoşgörünün beşiği Mevlana kenti Konya'ya ve Nevşehir'e unutulmaz bir gezi hazırladılar. Bundan sonra bu tip sosyal sorumluk projeleri hız kesmeden devam edecek" dedi.

(AD-SÇ-Y)



07.08.2017 11:29:16 TSI

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