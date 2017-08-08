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Erzincan'da araç sayısı 56 bine yükseldi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 21 milyon 556 bin 827'e ulaşırken, Erzincan'da bu rakam 56 bin 51'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Erzincan'da, trafiğe kayıtlı araç sayısının Mayıs ayı sonu itibarıyla 56 bin 51 olduğu açıklandı.

Erzincan'da otomobil sayısı 26 bin 362, minibüs sayısı 1.646, otobüs sayısı 477,

kamyonet sayısı 10 bin 539, kamyon sayısı 1.876, motosiklet sayısı 7.834, özel amaçlı araç sayısı 297, traktör sayısı 7 bin 20. Erzincan bölgedeki iller arasında nüfusa oranla en fazla araç bulunan iller arasında yer alıyor.

(FG-AA-Y)



08.08.2017 09:14:21 TSI

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