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Iğdır'da şüpheli çanta paniği

08 Ağustos 2017 Salı, 12:32
Iğdır'da şüpheli çanta paniği
Iğdır'da şüpheli çanta paniği

(Fotoğraflı)

Abbas Can Aras - Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Şehitler Caddesi üzerinde bulunan çocuk şube yanına bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Atatürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü çocuk şube yanına bırakılan valiz, bomba olma ihtimaline karşı polisi alarma geçirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, yolu çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı özel kıyafet giyerek yaklaştığı şüpheli valize fünye yerleştirdikten sonra kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içinden çöp çıktı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, kapatılan yol ise yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.
(ACA-AA-Y)

08.08.2017 12:34:12 TSI
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