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Konyaaltı Göksu Çayı Köprüsü'ne sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Göksu Çayı üzerine inşa edilen köprüyle birlikte Uncalı ve Molla Yusuf Mahallelerini bir birine bağlayan yolu sıcak asfalt ile kaplıyor.

Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz aylarda inşa ettiği Göksu Çayı ile Uncalı Mahallesi 1269 Sokak ile Molla Yusuf Mahallesi 1460 Sokağı birleştirmişti. Bahtılı ve Çakırlar Mahallelerine alternatif oluşturan yolu kesintiye uğratan Göksu Çayı üzerine köprü inşa eden Konyaaltı Belediyesi yolda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uncalı ile Molla Yusuf Mahallelerinin birbirine bağlandığını söyledi. Böcek, 14 metre genişliğindeki betonarme köprünün tamamlanmasıyla birlikte bağlantı yollarını açtıklarını ve hemen ardından da asfalt çalışmalarını başladıklarını kaydetti. Bahtılı ve Çakırlar güzergahına yeni bir alternatif yol kazandırdıklarını belirten Böcek, köprünün bağlantı yolunun da asfaltlanmasıyla Uncalı Mahallesi'nden gelen sürücülerin Bahtılı ve Çakırlar bölgesine çok daha kolay ve hızlı ulaşabildiklerini söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.08.2017 14:01:14 TSI

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