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Yeni Yusufeli için çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



ARTVİN (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerin alt yapı çalışmaları 2. kısım inşaatı yapım sözleşmesi imzalandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlandığında 270 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in çalışmaları devam ediyor. Barajın temeli 26 Şubat 2013 tarihinde atılarak çalışmalar başlamıştı.

Tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağlaması hedeflenen Yusufeli Barajı ve HES'in göl alanı içerisinde kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yerleşim yeri altyapı çalışmalarına ise Temmuz 2015'te başlandı.

Genel altyapı işleri kapsamında 19 kilometre temel trafik yolu, 6 kilometre beton kilit parke kaplamalı yaya yolu, yol ve adaların tesviyesi için 7 milyon metreküp kazı ve 1,2 milyon metreküp dolgu, 13 kilometre kanalizasyon hattı, 12 kilometre yağmur suyu hattı, 14 kilometre içme suyu hattı, 4 içme suyu deposu, 2,5 kilometre uzunluğunda kutu menfez, elektrik ve telekom altyapı işleri ile 1,5 milyon metreküp dolgu barajı ve baraj arkası dolgusu bulunuyor.

Bu kapsamda DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı Çalışmaları 2 Kısım İnşaatı Yapım İşinin sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu iş kapsamında 6 250 000 m kazı, 2 000 m betonarme betonu, 1 000 m beton, 47 900 m taş duvar, 20 000 m riprap ve proje işleri sürdürecek. İşin süresi ise 365 gün olarak belirlendi.

(HFD-ÖS-Y)



08.08.2017 14:14:12 TSI

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