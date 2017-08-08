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Esnafa yapılandırma müjdesi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin esnafa verdiği zarardan ötürü yeni bir yapılandırmaya gidildiğini açıkladı. Şehit yakınlarına pozitif ayrımcılığı da içeren yapılandırmaya, başvurular 29 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.

Ertan Taşlı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği'nden kendilerine yapılandırma ile ilgili bir genelge gönderildiğini belirterek "Türkiye Genelinde yapılan bir uygulamayı Düzce esnafına duyurmak istedik. 2016 yılı içerisinde Gümrük Ticaret Bakanlığımızın izni ve Genel Merkezimizin çalışmasıyla bir yapılandırma düzenlenmişti. O günkü şartlarda bir çok esnafımızın bu yapılandırmadan faydalanması sağlanmıştı. Ancak bu süre içerisinde 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin esnafımıza verdiği zararlardan dolayı yeni bir çalışmanın yapılması gündeme geldi. Merkez Birlik Başkanımız ve Yozgat Milletvekili Abdül Kadir Akgül Maliye ve Gümrük Ticaret Bakanlığı ile bir çalışma yaptı. Bizlere bir genelge gönderildi. Bu genelge ile birlikte bazı şartları yerine getirmek suretiyle borcunu ödeyemeyen, takibe düşmüş esnaflarımızla ilgili bir yapılandırma söz konusu oldu" dedi.



29 Eylül son tarih

Yapılandırma başvurularının 29 Eylül 2017 tarihinde sona ereceğini ifade eden Taşlı şöyle devam etti: "Genelgede yapılandırmanın içeriği yer alıyor. 2017/07 nolu yapılandırmayla ilgili gönderilen genelge şu şekilde: 15 Temmuz hain darbe girişimi maalesef bir çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına sebep olmuştur. Bu girişim can ve mal kayıplarımızın yanında ekonomimizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal'ın medyada yaptığı açıklamada bu zararın 60 milyar lira olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu zararın esnafımıza nasıl yansıdığı, piyasa şartlarına nasıl etki ettiği, esnaflarımızın alacakları krediyi ödeyemeyecekleri ve sıkıntıya girecekleri açıkça ortadadır. Bu sebepten 28 Haziran 2016 tarihinde 2016/13 sayılı genelge ile uygulanan yapılandırma usul ve şartlarının aynısını bir kez daha 8 Ağustos 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi için bakanlığımızdan gerekli müsaadeler alınmış ve Merkez Birliğimizin titiz çalışması sonucu esnaflarımızın bu yapılandırmadan faydalanması sağlanmıştır. Yapılandırma ile alakalı 6 tane şart var. 31 Temmuz 2017 tarihine kadar banka takibine düşmüş esnaflar bu yapılandırmadan faydalanabilecek. Banka takibine düşmüş esnafların faydalanabileceği yapılandırma sadece bizim kurumumuzu kapsamakta. Başvuru tarihi 29 Eylül 2017'de sona erecek. Bu tarihten sonra esnafımızı yapılandırmadan faydalandıramayacağız."



Yapılandırmanın içeriği

Taşlı yapılandırmanın içeriği ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Ana para borçları kaç lira ise tamamını getiren esnafımızdan hiç bir şekilde bu güne kadar işlemiş gecikme faizi tahsil edilmeyecek. Peşin ödemeyenler için de 12 ve 24 aylık taksit seçenekleri olacak. 12 aylık taksit seçeneğini seçenler yıllık yüzde 8, 24 aylık taksit seçeneğini seçenler ise yılda yüzde 12 faiz ödeyecekler. Esnaflarımız ilk taksidi peşin ödemek zorundalar. 2016 yılında borçlarını yapılandıran arkadaşlarımız aynı şekilde ödemelerine devam edecekler. Yapılandırması bozulanlar Ana paralarının yüzde 50'lik kısmını peşin olarak yatırmaları halinde taksitlendirme imkanından faydalanabilecekler."

Yapılandırma kapsamında şehit yakınlarına pozitif ayrımcılık uygulanacağını vurgulayan Taşlı "Yapılandırmanın en önemli maddesi şu; 1. ve 2. derece şehit yakınları aynı şartlara haiz olmak ile birlikte 48 aya kadar taksitlendirme yapabilecekler. Şehit aileleri için burada pozitif bir ayrımcılık yapılmış durumda" dedi.



Bu fırsatı kaçırmayın

Ertan Taşlı Düzceli esnaflara bu fırsatı kaçırmamaları önerisinde bulunarak "Düzce kooperatifi için en büyük avantaj şu; yapılandırmalar sadece ana paralar üzerinden yapılır. İcra takibine düşen insanlar avukatlık ücretleri gibi ücretleri ödemek zorunda. Ama Kooperatifimiz hiç bir üyesini avukat aracılığı ile yasal takibe sokmadığı için hiç bir üyemiz avukat parası ödemeyecek. Tüm yapılandırma ile ilgili sıkıntısı olan esnaflarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Uzun yıllardır takipte olan esnaflarımız için çok büyük bir avantaj" diye konuştu.

(AY)



08.08.2017 15:02:25 TSI

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