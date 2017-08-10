Zabıta'dan gıda denetimi
(Fotoğraflı)
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesi'nde tavuk döner, dürüm ve lokanta gibi işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.
Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tavuk döner, dürüm ve lokanta gibi işletmelerde, hijyen ve genel temizlik kontrolü gerçekleştirdi.
Özellikle tavuk dürüm yapan işletmelerin denetimlerine ağırlık veren ekipler, işletmelerin hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol etti. Denetimlerde, görülen eksikliklerin giderilmesi için esnafa uyarılarda bulunurken, ilçe genelindeki rutin kontrollerin devam edeceği açıklandı.
(SÇ-SÇ-Y)
10.08.2017 10:21:18 TSI
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