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Çemişgezek'te altyapı çalışmaları



Sezai Akın

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı bazı köylerde tahrip olmuş içme, kanalizasyon ve sulama suyu şebekelerinin onarımına başlandığı bildirildi.

Çemişgezek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihtiyaç duyulan köyler için alınan değişik ebatlardaki korige ve PVC boruların dağıtımı yapıldı. İlçeye bağlı Anıl, Alakuş, Paşacık, Tekeli, Toratlı, Aşağıbudak, Arpaderen, Kıraçlar, Aşağıdemirbük, Cebe, Gülbahçe, Payamdüzü, Örenceler, Sakyol, Ulukale, Yukarıbudak, Sarıblta, Güneybaşı ve Yünbüken köylerine altyapı çalışmaları için toplam 9 bin 100 metre temiz su ve bin 380 metre atık su borusunun dağıtıldığı aktarıldı.

Çalışmaların vatandaşların talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Kaymakam Harun Kazez, "İlçeye bağlı tüm köylerimizde vatandaşların daha medeni, rahat ve sağlıklı yaşamaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Köy ziyaretlerimizdeki tespitlerimiz, muhtarlarımızın talepleriyle birlikte köylerimizin hiçbir sorununu çözümsüz bırakmıyoruz. Bu konuda bütün enerjimiz ve var olan imkanlarımızla seferberiz" dedi.

(SA-HİV-Y)



10.08.2017 10:30:00 TSI

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