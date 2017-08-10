YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MESKİ, merkez kırsal mahallelerde abone güncellemelerine devam ediyor

MESKİ, merkez kırsal mahallelerde abone güncellemelerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Mersin merkez ilçelere bağlı köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde abone güncellemelerine tüm hızıyla devam ediyor.

MESKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, abone hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında, abonelik kayıtları eşleştirilerek güncelleme çalışmaları sürüyor. 6360 sayılı kanunla görev alanı yaklaşık 24 kat, nüfusu da 2 kat artan 4 merkez ilçenin mücavir alanına hizmet veren MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, kanunun uygulanmasından sonra 13 ilçe, 41 belde ve 509 köyden mahalleye dönen yerleşim yerinde 348 bin 494 olan abone sayısı, 1 Nisan 2014 tarihinden sonra iki kat artarak bugün itibariyle 788 bin 635 aboneye ulaştı.

MESKİ açıklamasında, "6360 sayılı kanun ile hizmet sınırları genişleyen MESKİ'ye devir olan yerleşim merkezlerinde abone bilgileri her ilçe ve beldeden farklı veri tabanlarından devir alınmıştır. Köyden mahalleye dönen yerdeki abone bilgileri köy muhtar defterinden manuel olarak sisteme kaydedilmiştir. Dolayısıyla abone kayıtları ve adres bileşenleri eksik ve yanlış kayıtlarla teslim alınmıştır. Eksik adresler, abonemize ulaşmamız başta olmak üzere birçok sürecimizde sıkıntılar yaşamamıza neden olmuştur. Genel Müdürlüğümüz, söz konusu sorunları çözüme kavuşturmak için geniş kapsamlı abone güncelleme çalışmaları başlatmış olup gerekli ekipleri oluşturmuştur. 2 Ağustos 2017 tarihinde Mersin merkez ilçelerimize bağlı köyden mahalleye dönen 63 mahallemizde, abone bilgilerinin güncellenmesi gereken toplam 16 bin 587 adet abonelikte çalışmalarımız devam etmektedir" denildi

Söz konusu kırsal mahallelerde MESKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerin, mahalle muhtarlığı işbirliğinde abonelerle yüz yüze görüşerek güncelleme çalışmaları yaptıkları belirtilen açıklamada, 33 mahallede 9 bin 435 abonenin güncelleme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, "Abone operatörü, kesme ve bağlama ile kaçak kontrol görevlilerinden oluşan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın aboneliğinin güncellemenin yanı sıra, abone olmak isteyenlere bilgilendirmede bulunarak yardımcı olmaktadır. Sayaç değişimi, mühürsüz sayaçların mühürlenmesi işlemi yapılırken, kaçak su kullanan abonelerin tespiti de yapılmaktadır. Ayrıca abonelerimize yönelik hizmet kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği güncelleme çalışmasının çok kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Gerçekleştirilecek çalışmalarda vatandaşların sahada çalışan MESKİ görevlilerine destek vermelerinin, daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Sağduyulu yaklaşımları için vatandaşlarımıza ve özellikle ekiplerimize her konuda yardımcı olan mahalle muhtarlarına teşekkür ederiz. Güncelleme çalışmaları tamamlandığında kurumumuza ve Mersin'e bir değer katacaktır. Vatandaş memnuniyeti ve hizmet odaklı çalışma anlayışımız ile vatandaşımıza daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet vermek için çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(KYM-Y)



10.08.2017 11:03:53 TSI

NNNN

