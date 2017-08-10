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Batman'da son 1 ayda 43 bin 715 yolcu uçtu



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da son bir ayda 43 bin 715 kişi uçakla başka illere seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı temmuz havalimanı istatistiklerine göre, söz konusu ayda Batman Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 43 bin 715 oldu. Temmuz'da Batman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 292'ye ulaştı. Yük trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 458 ton olarak gerçekleşti. Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 271 bin 222 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla bin 892'ye, yük trafiği ise yüzde 16 artışla 2 bin 637 tona ulaştı.

(OA-MP-Y)



10.08.2017 14:05:46 TSI

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