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Kurban Bayramı Öncesi Söke'de Hayvan Pazarı Temizlendi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de yaklaşan kurban bayramı öncesinde hazırlıklar başladı. Kurbanlık satışlarının yapılacağı alan Söke Belediyesi ekiplerince temizlendi.

İlk olarak Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarı alanı pire, kene ve bit olasılıklarına karşı ilaçladı. Ardından yine Söke Belediyesi kadın temizlik ekibi çalışmalarına başladı. Hayvan pazarı alanındaki otların biçilmesi, hayvan satış alanlarının içleri temizlendi. Hayvan pazarı içindeki kurban kesim yeri de temizlenerek, kullanıma hazır hale getirildi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Kurbanlık hayvan satışı yapılacak olan hayvan pazarını temizleyerek, kullanıma hazır hale getirdik. Belediye olarak bu kurban bayramında da üzerimize düşen tüm görevleri yapmak üzere hazırız" dedi.

(LT-İK)



10.08.2017 15:31:15 TSI

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