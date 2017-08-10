Başkan Uysal, altın kız Muhsine'ye kahvaltı verdi
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer ile kahvaltıda buluştu.
Kahvaltıya, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır, Belediye Meclis Üyesi Sevda Padem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabri Pekşe, ile Milli Eğitim Şube Müdürleri, Muhsine'nin ailesi, Burhaniye Belediyespor Özel Sporcuları katıldı. Aile sıcaklığında geçen kahvaltıda Kaymakam Hüseyin Öner Muhsine'yi bir kez daha tebrik ederken Başkan Uysal Muhsine, ailesi ve Özel Sporcular ile sohbet etti.
(FT)
10.08.2017 17:02:10 TSI
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