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Milas'ta internet kafe ve oyun salonlarına denetim

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:22
Milas'ta internet kafe ve oyun salonlarına denetim
Milas'ta internet kafe ve oyun salonlarına denetim

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren internet kafe ve oyun salonlarına denetleme yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen talimat doğrultusunda 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulanması' adı altında tüm ülke genelinde olduğu gibi Milas'ta da lunapark, park, bahçeler, internet kafe, oyun salonları gibi yerlerde çocukların ve halkın güvenliğine yönelik uygulama yapıldı.
Bu kapsamda Milas'ta bulunan internet kafe ve oyun salonları da denetlendi. Söz konusu işyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığı ve özellikle çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik hususlarda denetimler yapıldı. Denetimlerin, oluşturulan ekipler ve kolluk kuvvetleri marifetiyle sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.
(ÇP-MB-Y)

11.08.2017 12:24:10 TSI
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