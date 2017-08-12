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Hamilelik yorgunluğuna dikkat



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ERZURUM (İHA) - Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Görgen, hamilelikte yorgunluğun sebepleri ve başa çıkmanın yolları hakkında bilgiler aktardı.

Hamilelikte yorgunlukla nasıl başa çıkılır?

Çoğu kadının gebeliğin erken dönemlerinde kendini devamlı yorgun hissettiğini belirten Görgen, "Adeta kilolarca ağırlık vardır üstünde. Daha önce gece kuşu olanlar bile, akşam saat 20:00'yi görecek kadar uyanık kalmakta zorlanırlar.

Aslında erken gebelik dönemindeki yorgunluğun nedenini kimse tam olarak bilmemekle beraber olası sebeplerinden biri hormonlardaki büyük değişim; özellikle progesteron hormonundaki dramatik artış. Aynı zamanda çok sık tuvalet ihtiyacının oluşması uyku kalitesini bozarak bu yorgunluk hissinin artmasına katkıda bulunur.

Bulantı ve kusma da kesinlikle enerjiyi tüketir. Beraberinde üzüntü, umutsuzluk hissi ve depresyon da yorgunluk ve uyku kalitesindeki bozulmanın nedenlerinden biridir.

Muhtemelen hormonal değişikliklerin yol açtığı bu sebeplerin yanında, gebelerde hiç de azımsanmayacak sıklıkta rastlanan demir eksikliği anemisini de unutmamak gerekir." diye konuştu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Görgen, bu durumun ne kadar sürdüğü hususunda şu bilgileri verdi:

"Kişiden kişiye değişmekle beraber, bu semptomlar gebeliğin ikinci üç ayında geçer ve yaklaşık yedinci aya kadar kendinizi yine enerjik hissedersiniz.

Bu aydan sonra ise gittikçe artan ağırlık hissi, sırt ağrısı, mide yanması ve bacaklara giren krampların etkisiyle uyku kalitesi bozulur ve yorgunluk hissi ve bitkinlik durumu geri döner. Bu arada bebek hareketlerinin tetiklediği idrar hissini de unutmamak gerekir."

Nasıl başa çıkılır?

Vücudunuzun verdiği sinyalleri önemseyin: Yatağa her zamankinden daha erken gitmekle başlayabilirsiniz. Gün içinde şekerleme yapmayı alışkanlık haline getirin. Eğer çalıştığınız yerde ayrı bir odanız varsa kapıyı kapatıp başınızı koyun.

Günlük programınızı ayarlamaya çalışın: Gereksiz sosyal toplantıları ve ev işlerini azaltın. Eğer ev dışında çalışıyorsanız planlarınızı biraz işten erken çıkmak üzere yapın. Hafta arası bir gün izin alın ve annenizin evine gidip dinlenin. Böylece gereksiz telefonlardan ve varsa diğer çocuğunuzun taleplerinden kurtulmuş olursunuz.

Doğru beslenin: Gebelik günde fazladan 300 kalori gerektirir. Bunu patates cipsleri ve şekerli barlarla doldurmayın. Meyve sebze, tam tahıllı ekmek ve yağsız sütten oluşan sağlıklı bir beslenme sizi enerjik yapacaktır. Ara öğünlerde meyve veya yoğurt tüketin.

Yeterli sıvı alın: Kafeini kesip bol miktarda su için. Gece tuvalet ihtiyacını artırmamak için sıvı alımını yatmadan birkaç saat önce kesmek gerekebilir.

Hergün düzenli egzersiz yapın: Düzenli yapılan 20-30 dakikalık egzersiz sizi daha enerjik hissettirir. Gerilme ve derin nefes alarak yapılan egzersizler çok faydalı olacaktır. Yürüyüş çok faydalı gelecektir.

Gayretli olun: İlk üç ayı atlattıktan sonra rahatlayacaksınız. Dayanın Sonra rahat edip gebeliğin keyfini çıkartacağınız dönem başlayacak. Gebeliğin son dönemecindeyseniz, bu günleri ileride gülümseyerek anımsayacaksınız. Bu yüzden tadını çıkarmaya bakın."

(ERZ-AA-Y)



12.08.2017 10:54:38 TSI

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