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Hoşgeldin bebek projesi kapsamında 456 bebeğe çanta hediye edildi



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi ve Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) ortaklaşa düzenlediği 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan ve topuk kanı alınan 456 bebeğe çanta dağıtıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur'un talimatıyla hayata geçirilen projede kötü günde olduğu gibi, iyi günde de vatandaşların yanında olabilmek ve yeni doğan bebeklerin topuk kanını almak, aşılanmaya teşvik etmek için yeni doğan bebeklerin ilk etapta ihtiyaçları olan bebek çantası, tulum, battaniye, prima, şampuan ve ıslak mendil gibi eşyaların yer aldığı bebek çantası ASM görevlileri tarafından 456 bebeğin ailesine hediye edildi.

Öte yandan bebeğin kontrollerini yaparken anneye aşı takibi, kalça çıkığı ultrasonu, topuk kanı testi, anne sütünün önemi ilk iki yılda bebeğin katı gıdaya geçişi ve bebek bakımı gibi hayati bilgiler verildi.

(AY-AKK-Y)



12.08.2017 11:52:58 TSI

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