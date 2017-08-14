Başkan Epcim, mezbaha alanını inceledi
(Fotoğraflı)
Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı, yatırım programı kapsamında 2017 yılı sonuna doğru faaliyete geçirmeyi hedeflediği yeni mezbaha için çalışmalara başladı.
Mezbahanın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki yardımcıları ve teknik personellerden bilgiler aldı. Biçer Mahallesi Hisaş Semtinde inşa edilmesi planlanan yeni modüler mezbahanın içerisinde yeni teknoloji ekipmanların bulunacağı ve aynı anda 8 adet büyükbaş ve 12 adet küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği belirtildi.
Belediye yetkilileri, mezbahanın 2017 yılı sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ettiler.
(FT-MSA-Y)
14.08.2017 10:34:29 TSI
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