YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İncir Şöleni coşkuyla kutlandı

İncir Şöleni coşkuyla kutlandı

- Başkan Can;"Çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak için mücadele ediyoruz"



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ile Göçük Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen 2. İncir Şöleni coşkuyla kutlandı.

Göçük Mahallesi'nde gerçekleşen programa Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Cumhur Ali Taşkın, Serdal Kuyucuoğlu, Hüseyin Çamak, Kültür eski Bakanı İstemihan Talay ve Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapana Göçük Mahalle Muhtarı Murat Ramazan Benli, amaçlarının Tarsus incirini tanıtmak olduğunu söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yaptığı konuşmada geleceğin teminatı olan çocuklara daha iyi bir Tarsus bırakmak için çalıştıklarını, Tarsus'a ait ürünlerin tanıtılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Can, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar, 22 tane hizmetimizi açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda Tarsus Belediyesi olarak 6 tane Cami inşaatımız devam ediyor. 2 tane taziye inşaatımız devam ediyor. 5 adet yaşam boyu spor inşaatımız devam ediyor. Tarihi Ticaret Merkezi inşaatımız devam ediyor. Berdan projemiz devam ediyor. Kapalı yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor. Bunun yanında Tarsus Belediyesi olarak 'şehitlerimiz namusumuzdur, gazilerimiz onurumuzdur' düşüncesiyle yola çıkarak şehitlerimize vefa borcumuzu ödeyemeyiz ama ödemek için 68 tane Şehit ailemize ücretsiz konut verdik. Gazilerimize onar bin TL. nakit yardımda bulunduk. Tarsus Belediyesi kendi elektriğini üretecek ve 3 GES ihalemizi gerçekleştirdik, bu yılın sonunda Tarsus Belediyesi elektriğe para vermeyecek. Cenab-ı Allah'ın izniyle sizlerin duası ve desteğiyle elektrikten para kazanacağız. Bunun yanında 89 tane kapanan köy okulumuz var. 21 tanesinin tahsis hakkını aldık. İbrişim Mahallemizde bir tanesini örnek olarak yaptık. Kapanan 21 köy okulumuzla ilgili keşif aşamasındayız. Şehrimizin içinde 45 mahallemiz var. Biz yerel yönetim olarak hizmetlerimizi yapmadan önce başta muhtarlar derneğimiz ve muhtarlarımızla birlikte o mahalleye vatandaşlarımızın isteği neyse onu gerçekleştiriyoruz. Şu anda 2 mega projemiz var. Biri mevcut gösteri merkezinin olduğu yeri yaklaşık 150 milyon TL ile inşaatı başlatacağız. Tarsusumuz otele kavuşacak. Ayrıca 15 bin kişilik bir gösteri merkezinin inşaatını temelini de inşallah bu yılın içerisinde atacağız.

Kapanan 5 tane belde belediyemiz var. Bu kapanan 5 belediyemizin ihalesini gerçekleştirdik, önümüzdeki aydan itibaren inşaat başlayacak.

Tarsus'ta 11 mahallede kentsel dönüşüm uygulamasına başlıyoruz. İlerleyen günlerde ilerleyen yıllarda bu 11 mahallemizdeki gecekondu olan evler yıkılarak yerine çevreci daha güzel görünümlü yeşil alanlarıyla yüksek katlı binalarıyla vatandaşlarımız daha nezih evlere kavuşacak" dedi.

Vatandaşın duasına talip olduklarını kaydeden Başkan Can, önümüzdeki yılın sonunda 129 köyün köy meydanlarında döşenmeyen parke kalmayacağı müjdesini de verdi.

Daha sonra Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Cumhur Ali Taşkın, Serdal Kuyucuoğlu, Hüseyin Çamak, Baki Şimşek, Kültür eski Bakanı İstemihan Talay ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, günün anlam ve önemine değinen konuşmalar yaptı.

Yaklaşık 10 bin kişinin doldurduğu programda konser bölümünde ilk olarak Tarsus Türk Halk Müziği Derneği sahne aldı. Ardından TRT Sanatçılarından Nilgün Kızılcı ve Sıtkı Akın konser verdi. Gül Ahmet Yiğit ise sazıyla sözüyle izleyenleri eğlendirirken, son olarak sahne alan Ankaralı Ayşe sevenlerini coşturdu.

Programda ayrıca, En iyi İncir Yetiştiriciliğinde birinci olan Yunus Aydın, ikinci olan Aydın Çalışkan ve üçüncü olan Durmuş Göçer'e protokol üyeleri ödüllerini verdi.

(ERY-Y)



14.08.2017 10:42:25 TSI

NNNN