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Erciş İçme Suyu Temini Projesinde sona gelindi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:56
Erciş İçme Suyu Temini Projesinde sona gelindi
Erciş İçme Suyu Temini Projesinde sona gelindi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen 'Erciş İçme Suyu Temini Projesi'nde sona gelindi.
İlçenin içme suyu sorununu tamamen çözecek olan proje kapsamında 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle arıtma tesisine su verilecek. Erciş ilçesinde yürütülen saha çalışmasının ardından Avrupa Birliği Delegasyonu Sektör Uzmanı Arif Karbak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Cengiz Özcan, VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen, müşavir ve müteahhit firma yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Projenin yüzde 80 bitirildiği dile getiren VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen, ''Bölgemizin en büyük projesi olan Erciş İçme Suyu Temini Projesi tarafımızca yakinen takip edilmektedir. Bu projeyi Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu ve Sayın Genel Sekreterimiz Mustafa Yalçın, Bakanlık nezdinde yakın takip ederek, başarıya ulaşması için her türlü desteği vermektedir. Proje bitimiyle birlikte Erciş ilçesinin içme suyu sıkıntısı sıfıra indirilmiş olacak. Bize her daim desteğini veren Sayın Valimize ve Sayın Genel Sekreterimize teşekkür ederiz'' dedi.
Toplantıda, 300 metre küplük deponun kısa sürede bitirileceği, proje kapsamına ilave olarak 33 kilometrelik AÇP boru değişimi yapılacağı dile getirildi.
(MSA-Y)

14.08.2017 14:57:15 TSI
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