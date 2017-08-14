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Didimli hacılar kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklara hac vazifesi için Didim'den gidecek olan hacı adayları uğurlandı.

Kutsal topraklara gidecek olan Didimli Hacı Kafilesi için Didim merkez camiinde uğurlama merasimi düzenlendi. Uğurlama merasimine İlçe Müftüsü Ahat Taşçı da katıldı. Didim'den müracaat eden 581 hacı adayından 26'sının bu sene kutsal topraklara gitmeyi hak kazanırken, 21 kişinin Diyanetin organizasyonu ile 5 kişinin de acentalar aracılığı ile gideceği öğrenildi.

Didim merkez Camiinde ilahiler ve dualarla başlayan hac uğurlama merasiminde hacı adaylarına hac ibadetinde yerine getirilecek ihrama girme, traş olma ve Hac'da nasıl davranılacağı konuları ile sağlık, sosyal yardım konularından nasıl faydalanacaklarına ait bilgiler aktarıldı. Bilgilendirmelerin ardından Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

(MB-Y)



14.08.2017 15:32:32 TSI

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