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Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, Erzurum'da incelemelerde bulundu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:49
Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, Erzurum'da incelemelerde bulundu
Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, Erzurum'da incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magosa kentinin Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan ve meclis üyeleri bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak için geldiği Erzurum'da Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Erzurum'un Aziziye Belediyesi ile kardeş belediye olan Tatlısu Belediyesi Başkan ve meclis üyeleri Erzurum'da bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret eden Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan ve meclis üyeleri Meclis Başkanı Saim Özakalın ile görüştü. Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın da katıldığı ziyarette, Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan, Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerini Kıbrıs'a davet etti.
ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan, bu ziyaretlerin karşılıklı ticaretin oluşmasında bir başlangıç olduğunu söylediler.
ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Başkan Orçan ve meclis üyelerine Oltu taşı teşbih hediye etti.
(ERZ-Y)

14.08.2017 15:51:36 TSI
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