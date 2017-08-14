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Melikgazi'de 5 ayrı mahallede 6 trafo merkezi olacak

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:03
Melikgazi'de 5 ayrı mahallede 6 trafo merkezi olacak
Melikgazi'de 5 ayrı mahallede 6 trafo merkezi olacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan 5 bölgeye 6 trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle bulunduğunu ve bu mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edileceğini kaydetti.
Kayseri ilinde birçok bölgede ve mahalle de elektrik aktarma direklerinin yer altına alındığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalar da bulundu:
"İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye tarafından tahsis edilmiştir. Hatta bu binalar çevresi ile uyumlu olabilmesi için binaların üstüne eski Kayseri evleri resimleri yapıldı. Melikgazi de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katkı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Gülük, Eğribucak, Şirintepe, Mimarsinan Bahçelievler Mahalleleri ile ve Anbar bölgesinde 2 olmak üzere trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için arsa tasisi yapılmış. Bölge halkına hayırlı olsun."
(SK)

14.08.2017 16:05:03 TSI
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