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Lapseki MYO 2017-2018 akademik yılı kayıt töreni yapıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:16
Lapseki MYO 2017-2018 akademik yılı kayıt töreni yapıldı
Lapseki MYO 2017-2018 akademik yılı kayıt töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu 2017-2018 akademik yılı ilk kayıt töreni yapıldı.
Kaymakam Tahir Şahin ile Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz öğrencilerin ilk kayıtlarını alarak hediye takdim etti. Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Engin Gür ilk kayıt işlemlerinin gerçekleştiğini ifade ederek," Okulumuzda 9 gündüz ve 2 gece olmak üzere 11 program yer alıyor. Akademik olarak 15 öğretim üyesi ve 15 öğretim elemanı görev yapıyor. 505 kontenjan ile birlikte 283 yerleşen öğrencimiz mevcut. Sınavsız geçişin kaldırılmasıyla birlikte meslek liselerinin tercih yapmaması sonucunda doluluk oranı %56'lara geriledi. Meslek yüksek okulumuzun akademik personeli kaliteli bir kadroya sahip. İlerleyen günlerde yeni çalışma arkadaşlarımız da yer alacak. Ben bizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyor ve kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

14.08.2017 18:18:14 TSI
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