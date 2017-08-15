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Yenilenen Turhal'da asfalt çalışması başlatıldı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yenilenen ana arterler ve kentin birçok noktasında belediye ekipleri tarafından asfalt çalışması başlatıldı.

Turhal ilçesinde yağmursuyu alt yapısı tamamlanan çarşı meydanında asfalt öncesi zemin düzeltmeleri ile sıcak asfalt çalışması başladı.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Belediye meydanından başlayan asfalt çalışması Merkez Cami, menderes blokları ve iş bankası yolu üzerinde devam edecektir. Uzun zamandır vatandaşlarımız ve esnafımızı mağdur ettiğimizi biliyoruz. Ama takdir edersiniz ki bu çalışmalarımız ilçemizi hak ettiği yere getirmek için yapılıyor. Çünkü "biz hep birlikte turhalız." dedi.

(Nİ-UY-Y)



15.08.2017 13:44:57 TSI

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