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Kartepe'de üst yapı estetik hale getiriliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dekoratif duvar çalışmaları ile ilçenin yollarını estetik görünüme kavuşturuyor.

Kartepe'de sokak ve mahalle yollarının düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi ekipleri, dekoratif duvar çalışmaları ile yolları estetik görünüme kavuşturuyor. Ekipler son olarak Rahmiye Mahallesi Beşik Sokak üzerinde 700 metrelik alanda çalışmalarını sürdürüyor. Beşik Sokak üzerindeki çevre düzenlemeleri çalışmalarında, bahçe ve ev girişleri için geçişler de yapılıyor.

Öte yandan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitim camiasından gelen talepler Kartepe Belediyesi tarafından yerine getiriliyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince öğrencilerin kullanacağı okul yollarındaki bozukluklar gideriliyor. Ekipler, yolların bozuk olduğu Rahmiye Mahallesi Kaman Sokak'taki Anadolu Sağlık Meslek Lisesi önünde parke yol çalışması yaptı. Çalışma ile bozulan güzergah, yeni parke taşları ile yenilendi.

Kartepe'de eğitim çıtasını yükseltmek adına eğitime ve eğitim kurumlarına belediye olarak katkılarının artarak sürdüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi eğitim camiasından gelen talepleri karşılayacaklarını kaydetti.

(GY-Y)



15.08.2017 14:50:14 TSI

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