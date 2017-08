YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Kızılayından Manisa protokolüne destek ziyareti

MANİSA (İHA) - Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı 2017 yılı Vekaleten Kurban Kesim Kampanyası kapsamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti.

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı 2017 yılı Vekaleten Kurban Kesim Kampanyası kapsamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Ziyarete Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kahraman, Başkan Yardımcısı Selman Keresteci, Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Kurul, Sekreter Yardımcısı Ahmet Songüler, Veznedar üye Şerif Gül, Yönetim Kurulu üyeleri Alpaslan Ustamehmetoğlu, Öner Gürsel ve Şube Denetçisi Hakan Yılmazbaş katıldı.

Kızılay Manisa Şubemiz vekaletle kurban organizasyonunda hemen hemen tüm diğer organizasyon kurumlarının üzerinde gönüllü, can siperane, bir telaş, bir gayret, bir fedakarlık içerisinde. Kızılay şube başkanımız geçen yıllarda olduğu gibi bu kurban bayramında da, kendi imkânları ile kurbanlarını kesemeyecek vekaletle kurban yolunu tercih edecek vatandaşlarımızın kurbanlarına talip. Bu manada biliyorsunuz kanunla kurulmuş, her ne kadar özel dernek statüsünde ise de bir kamu kurumu niteliğinde sorumluluk alan , tüm dünyada zor zamanlarda hem Kızılay flamasını hem Türk Bayrağını hepimiz adına şerefle dalgalandıran, hepimiz adına muhtaç, yoksul, afetzede insanların dualarını celbeden aynı zamanda da sağlam teşkilatlanma yapısıyla güvenimizi sonuna kadar hakeden bir kuruluş. Manisa Kızılay Şube Başkanlığımız bu yıl vekaletle kurban kampanyasının ilk gününde, valilik makamımızı ziyarette hem valilik makamının desteğini, hem de gücünü yanında görmek istedi. Ben de Manisa Valisi olarak öncelikle Kızılay Şube Başkanlığımızın tüm çalışanlarına, değerli şube başkanımız nezdinde yönetim kurulu üyelerine hepimiz adına teşekkürlerimi ifade ederken, en samimi duygularımla bugünden itibaren vekaletle kurban kampanyasının başarılı geçmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, kamu kurumlarını Kızılay şube başkanlığına, gösterdikleri bu hasbi gayret içerisinde destekçi olmaya davet ediyorum"ded

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman yurtiçi kurban fiyatının 735 TL, yurtdışı kurban fiyatının 500 TL olduğunu belirterek herkesi Kızılay'a kurban vekâleti vermeye davet etti.



Çerçi'den Türk Kızılayı'na destek

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde başlatılan Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün isimli kurban bağış kampanyası kapsamında Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi de ziyaret etti. Başkan Çerçi'den kampanyaya destek isteyen Kızılay Şube Başkanı Kahraman, kurban bağışıyla ihtiyaç sahiplerinin sadece Kurban Bayramı'nda değil, yıl boyunca ete kavuşacağını ifade etti. Bu yıl kurban vekaleti bedelinin yurtiçinde 735, yurtdışının ise 500 TL olduğunu aktaran Cemal Kahraman, Başkan Çerçi'nin geçtiğimiz yıl da Kızılay'a kurban bağışında bulunduğunu aktararak desteğinden dolayı teşekkür etti. Cemal Kahraman ziyarette yaptığı açıklamada, "Her zaman mazlum ve mağdurların yanında olan Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için hayırseverlerimizden alacağımız destek bizim için büyük önem arz ediyor. Sayın Başkanımız geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette de kurban bağışında bulunmuştu. Aynı duyarlılığı bu yıl da gösteriyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise kampanyaya bir adet kurban bağışında bulunurken; hayırseverleri kampanyaya destek vermeye davet etti. Başkan Çerçi, "Türk Kızılayı ülkemizin en büyük yardım kuruluşlarının başında geliyor. Mazlum ve mağdurun yanında olan kuruluşumuza destek vermeye hazırız. Yunusemre Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerimizin yanında olacağız. Bu vesile ile maddi imkanı el veren tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayı'nın kurban bağış kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

15.08.2017

