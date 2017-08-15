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Ampute futbol takımı güçleniyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Ampute Futbol Liginde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulüp Başkanı Cuma Güzel'in odasında yapılan imza törenine teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, üst üste yapılan transferlerde teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Cuma Güzel, Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'nden Orta saha oyuncusu Alican Kuruyamaç'ıntransferiyle kadrolarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Osmanlı Engelliler Spor Kulübünden3 oyuncu transfer ettik. İki orta saha bir forvet alarak güçlendirdiğimiz kadromuzun yeni sezona damgasını vuracağına inanıyorum. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da desteği ile önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.

"Büyük bir camiaya geldim"

Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'nden transfer edilen orta saha oyuncusu Alican Kuruyamaç, büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Öncelikle transferimde emeği geçen Başkanım Cuma Güzel, Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve kulüp yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bir takım olgusu altında mücadele ederek şampiyon olmak istiyoruz "dedi.



15.08.2017 16:43:30 TSI

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