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Yozgat'a özgü çeyiz ve takı sandıkları tarihi konaklarda üretiliyor



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş el sanatı eserler, tarihi konaklarda kurulan atölyelerde hem üretilip hem de tadilattan geçirilerek tekrar gün yüzüne çıkarılıyor ve satışa sunulan bu ürünler sayesinde kentin tanıtımı da yapılıyor.

Yozgat Belediyesi bünyesinde tarihi konaklarda kurulan atölyelerde üretilen çeyiz ve takı sandığı, gaz lambalıkları gibi unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyalar, satışı yapılarak hem ilin tanıtımında ciddi rol oynuyor hem de konakların bu sayede ihtiyaçları karşılanıyor.

Yozgat Belediyesi olarak kültür ve sanat alanda büyük çalışmalara imza attıklarını söyleyen Yozgat Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Yozgat'a özgü olarak birçok tarihi konağımızda el sanatlarımızı geliştirme açısından ve geleneklerimizi yaşatma açısından çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimiz içerisinde Yozgat'ın unutulmuş değerlerinden biri olan çeyiz ve takı sandıklarımız yer alıyor. Aynı zamanda bu atölyelerimizde konaklarımızda şamdanlıklar, gaz lambalıkları ve çeşitli dekoratif ürünler üretilmekte. Bu üretilen ürünleri de hediyelik eşya olarak halkımızın hizmetine sunmaktayız. Amacımız burada Yozgat'ın unutulmuş değerlerini tekrar ortaya çıkarabilmek" dedi.

Muteber Divanlıoğlu Konağı'ndaki atölyede üretim yapan el sanatı ustası Hakan Akçinlioğlu,"Konakta Yozgat'ımızın geleneksel çeyiz ve takı sandığının üretimini yapıyoruz ve aynı zamanda ahşap gaz lambalıkları yapıyoruz. Ürünlerin satışı yapılıyor ve Yozgat'ın bu ürünlerle tanıtımı sağlanıyor. Aynı zamanda konaklarımızdaki eski eşyaları tekrar hayata geçirerek konaklarımızda kullanım amaçlı olarak da halkın görmesi için sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

(BMG-UY-AŞ-Y)



16.08.2017 09:09:24 TSI

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