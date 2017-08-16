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Osmaniye Belediyesi üniversiteye gelen öğrenciler için stant kurdu

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:10
Osmaniye Belediyesi üniversiteye gelen öğrenciler için stant kurdu
Osmaniye Belediyesi üniversiteye gelen öğrenciler için stant kurdu
- Osmaniye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Otogarda, tren istasyonunda ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ)'de tanıtım standı açtı

(Fotoğraflı)

Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Otogarda, tren istasyonunda ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ)'de tanıtım standı açtı.
Ayrıca şehrin farklı yerlerine astığı billboardlar ile öğrencilere Mutlu Şehir Osmaniye'ye hoş geldiniz diyerek mesaj verdi.
Osmaniye Belediyesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı üniversite kayıt döneminde OKÜ'ye kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere Osmaniye ile ilgili geniş bilgiler vererek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nün açtığı tanıtım standında bulunan görevliler Osmaniye Belediyesi hizmetlerini anlatarak şehrimize yeni gelen öğrencilerinde belediye ve şehirden beklentilerini aldı.
Belediye tanıtım standını ziyaret eden öğrenciler böyle bir hizmet yapıldığı için Osmaniye Belediyesine teşekkür ettiler.
(RSL -Y)

16.08.2017 12:13:19 TSI
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