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Tarihi haralar Sivas'a yakışacak



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu

SİVAS (İHA) - Sivas Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu tarihi haraların İl Özel İdaresi'ne devredilmesi kararını kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Uzun yıllar boyunca Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılayan tarihi aygır depolarının, yapılacak düzenleme sonrası sosyal ve sportif bir alan haline dönüştürülmesi planlanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu "Sivas girişinde bulunan ve uzun yıllardır yıkılmaya terk edilerek içler acısı durumda bırakılan Tarihi Hara'ların İl Özel İdaresi'ne devredilmesi ile yine şehrimize yakışır bir kültür alanı oluşturulacağına, binaların restorasyondan geçirilerek gelecek kuşaklara da sağlıklı bir şekilde ulaştırılacağına inanıyoruz. Tarihi Hara'ların şehrimize ve şehir kültürümüze yeniden kazandırılması konusunda bundan sonra da dernek olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz" dedi

(AK-GF-Y)



16.08.2017 12:22:05 TSI

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