Başkan Ahmet Atam: Basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğini 15 Temmuz'da bir kez daha gördük
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Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Kütahya Gazeteciler Cemiyetine nezaket ziyaretinde bulundu.
Kütahya basının, göreve geldiği 2014'ten bu yana baronun faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Atam, basının halkla baro arasında bağ kurmasında yardımcı olduğunu ifade etti.
Basının önemine dikkat çeken Atam, "Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz gördük. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bizlerin kulağı, gözü ve sesi olmaya devam edeceksiniz. Yaptığımız işlerin, faaliyetlerin Kütahya'da duyurulmasında çok katkınız oldu. Sanayideki bir esnaf eğer, bu hafta Kütahya Barosunun seçimi var diye konuşuyorsa, Baro halkla bir aradaysa, bunu sizin sayenizde başarabildik. İnşallah daha iyi bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ise, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kütahya Barosunun Ahmet Atam başkanlığında, halkla bir araya geldiğini dile getiren Sağlam, "Sizinle birlikte Kütahya Barosu sosyal bir yapıya kavuştu. Gerek dernek gerekse diğer ziyaretlerinizi yakından takip ediyoruz. Sosyal yönünüz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bizler de görevi devraldığımızda söylediğimiz gibi, birlik ve bütünlüğü sağlayarak gazetecilik adına, Kütahya adına çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda gazeteci arkadaşlarımızdan büyük destek görüyoruz. İnşallah hep birlikte güzel işler başaracağız" diye konuştu.
Ziyaret sonrası Başkan Sağlam günün anısına Baro Başkanı Atam'a, Gazeteciler Cemiyetinin logosunun bulunduğu çini tabak hediye etti. (EFE)
16.08.2017 14:40:27 TSI
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