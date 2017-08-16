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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Kendirli: "Aday olmayacağım"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:05
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Kendirli: "Aday olmayacağım"
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Kendirli: "Aday olmayacağım"

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 2015 yılında AK Parti İl Başkanlığı görevine gelen Mustafa Kendirli, Cumhurbaşkanı ve Başbakana teşekkür ederek yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı.
İl Başkanı Mustafa Kendirli, AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda aday olmayacağını belirterek basın toplantısı düzenledi. Görev süresi içerisinde 2 seçim ile bir referandum çalışmasında görev alan İl Başkanı Kendirli, "Görev sürem içerisinde kritik durumlardan Kırşehirlilerle yapılan istiareler sonrasında teşkilatımızı başarı ile göğüsledik. Uzun süreli medeniyet mücadelemizin bu süresinde İl Başkanlığı görevini kayığı ile onurlu bir şekilde yaptım. Teslim aldığım bayrağı şimdi teslim ediyorum. Görev sürem de 7 Haziran seçimleri ardından 1 Kasım seçimleri sonrasında ise başarılı şekilde referandum sürecinden teşkilat ve yönetim olarak alnımızın akı ile çıktık" dedi.
Aday olmayacağını açıklayan İl Başkanı Kendirli, kongre sürecininse yeni belirlenecek kişilerle daha sağlıklı süreceğini ifade etti.
(EÖ-SK)

16.08.2017 15:06:46 TSI
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