Engelli öğrencilerin sertifika heyecanı

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 'El Sanatları Teknolojisi Eğitim Programı' sertifika töreninde, eğitimini başarıyla tamamlayan engelli vatandaşlara sertifikalarını verdi.

Osmangazi Engelli Bakı Merkezi'nin (OBAM) bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Mustafa Dündar, "Yıl boyunca pek çok faaliyetlerimiz oldu. Buraya, öncelikle sizlerin sahip çıkması, sizlerin gelip buradan istifade etmesi bizler için çok önemli. Bizler de sizlerin istifade ettiğiniz ölçüde en iyi şekilde faydalanmanız, buradan memnun ayrılmanız için çalışıyoruz ve bunu önemsiyoruz" diye konuştu.

Başkan Dündar, OBAM'ın yıl boyunca yaptığı çalışmaları hatırlatarak, "Arkadaşlarımız da bu anlamda yoğun programlar yaptılar. Yapılan bu programlar çerçevesinde 'mavide engel yok' projesiyle havuza girdiniz. Ata bindiniz. Bahçelerde faaliyet göstererek değişik bitkiler ürettiniz. Poğaça börek yaptınız. Bunun yanında müzik koromuz var ve müthiş konserler verdiniz. Şehir içi ve şehir dışı gezilerine katıldınız. Bunların her biri sizlerin yaşamınıza renk katmak için yapılmış programlar" dedi. OBAM'ın ilk tercih edilen yerlerin başında geldiğini belirten Başkan Dündar, "Çünkü burada her şey var. Eğitici seminerler yapıldı. Uçurtma şenliği, partiler, eğlenceler yapıldı. Boyama, patates, ip baskı, tespih, takı, yapıldı. Her biri maharet gerektiren ve zor işler. Sergide de gördüm çok zahmetli ama güzel işler. El sanatlarına örnek işler yapmışsınız. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Dündar, konuşmasının ardından engelli gençlerin yapmış olduğu ürünlerin yer aldığı sergiyi inceledi. Ardından sertifika alan engelli gençlerle birlikte pasta kesen Başkan Dündar, engelli gençler ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

16.08.2017 15:58:18 TSI

