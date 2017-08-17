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Başkan Saraçoğlu ve Milletvekili Gazel geleceğin sporcularıyla buluştu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile birlikte, temel jimnastik kursu gören öğrencileri ziyaret etti.

Salonda 250 öğrenciye jimnastik eğitimi verildiğini kaydeden Başkan Saraçoğlu, "Atakent Belediyespor Salonunda 5-10 yaş arası çocuklara cimnastik eğitimi verilmekte olup, salonumuzda yaklaşık 250 sporcu eğitim almaktadır. Kütahya Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerimiz aralıksız devam edecektir.Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak kalıp spor yapması bizim için çok değerli. Bu konuda belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Önümüzdeki yıl sporla ilgili açmış olduğumuz müdürlüğümüzün yapacağı projelerle Gençlik ve Spor alanında gerek spor tesislerimizin faaliyetleri gerekse birçok branşta desteklerimiz devam edecek.Temel eğitimler sonrası yarışmalara yönelik sporcu yetiştiren Kütahya Belediyespor, bu sene Türkiye de düzenlenen jimnastik yarışmalarında 3.lük derecesi almıştır" diye konuştu.

Milletvekili İshak Gazel de, çocuklara sporculuk hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarette çocuklara kitap da hediye eden Başkan Saraçoğlu ve Milletvekili Gazel, günün anısına sporcu minikler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (EFE)



17.08.2017 12:01:35 TSI

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