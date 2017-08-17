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Döşemealtı Belediyesi'nin Bisiklet Takımı Türkiye üçüncüsü



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları'nda Yıldız Kızlar kategorisinde Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü takım halinde Türkiye üçüncüsü olurken Aslıhan Aygün de Balkan Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz hafta Kayseri'de yapılan yol yarışlarına katılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yıldız kızlar bisiklet takımı 2 gün devam eden yarışmalar sonucunda elde ettiği puanlarla Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Aynı kategori de yarışan Aslıhan Aygün ise, üçüncülük kürsüsüne çıktı ve Balkan Şampiyonası'na ismini yazdırdı. Kırkgöz Döşemealtı Gençlik ve Spor Kulübü bisiklet takımı Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Gesi kavşağından başlayan ve toplam 60 kilometrenin geçildiği yol yarışlarında mücadele ettiler.

İki hafta önce Erzurum Uzundere'de yapılan 'Kriteryum Yarışmalarında' ise; Emre Kurtoğlu ikinci olmuş, takım halinde de Türkiye ikinciliğini elde eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün bisiklet takımı, elde ettiği başarılarla Antalya'nın ve Döşemealtı'nın gururu oldular.

(SM-



17.08.2017 15:00:05 TSI

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