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"İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi" sonlandı



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - "İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi" sonlanması vesilesiyle, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında bir toplantı düzenlendi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, "Bizim projemiz Türkiye genelinde birinci proje ve örnek proje olarak seçildi. Bu bir ilkti ve bunu sizlerle beraber yaptık" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonunda düzenlenen toplantıya Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taşdelen ile Proje Mali Destekçisi Trakya Kalkınma Ajansı'ndan Uzman Tuğrul Kağan Asan, Proje Yüklenicisi NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden Dekan Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Endüstri Mühendisi Zeynep Taştan, ayrıca söz konusu projeden yararlanan firmaların temsilcileri; Onur Bağlantı Elemanları'ndan Endüstri Mühendisi Gülşen Caner, Derby Konveyör'den Ar-Ge Müdürü Sedef Özcan, MGT Filtre'den Firma Sahibi Mustafa Töngüt, Endüstri Mühendisi Murat Türker ve Kalite Sorumlusu Elçin Burak, Jefleks Kauçuk'tan Genel Müdür Mehmet Akyel, Sem-Ka Plastik'ten Makine Mühendisi Mert Kaya ve İnsan Kaynakları Müdürü Buket Elif Aktürk, Yücekur Makine'den Firma Sahibi Kadri Tuna, İmpala Asansör'den Firma Sahibi Erdem Fersah, Mengen Çelik'ten Finans Müdürü Atıf Sarıgül, Kare Metal'den Fabrika Müdürü Kaan Siyasal, Makine Mühendisi Emrah İpek ve Lang-Yüzer Otomotivden Üretim Şefi Zeynel Taş katıldılar. Toplantıya katılan firma yetkilileri, Süleyman Kozuva tebrik ve teşekkür etti.



"Projemiz Türkiye genelinde birinci proje ve örnek proje olarak seçildi"

Toplantıda konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, bu projeyi katkı sunan herkese teşekkür etti. Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemli hedeflerimizden biri de, KOBİ'lerimizin gelişen teknolojiye eş değişim ve dönüşümüne öncülük etmek ve katkı sunmaktı. Bu organizasyonlarda elbette ki, paydaşlarımız bizlere çok önemli katkı sağladılar. Projemizin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında da bir değerlendirilmesi yapıldı. Ankara'da da sunumu yapıldı. Bizim projemiz Türkiye genelinde birinci proje ve örnek proje olarak seçildi. Bu bir ilkti ve bunu sizlerle beraber yaptık. Bu projede, Trakya Kalkınma Ajansımız mali destek vererek, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz proje ortağımız olarak, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültemiz Proje Yüklenicimiz olarak bu projeyi yürütmede bizimle işbirliği içinde oldular. Bu başarılı işbirliğinden 12 firmamız yararlandı Ve 9 ay boyunca ücretsiz verimlilik danışmanlığı hizmeti aldılar" diye konuştu.

"Dün itibarıyla projemiz sonlanmış olup bugün de; projemizde işbirliği yaptığımız paydaş kurumlarımızın değerli yönetici ve temsilcileri ve bu projeden yararlanan 12 firmamızın değerli temsilcileri, bu ortak sevinci yaşamak ve paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" diyen Kuzuova, şunları söyledi:

"Dileğimiz odur ki, yeni dönemde yine böyle güzel ve verimli projelerde buluşalım; ilçemize bölgemize ve ülkemize artı değer katalım Bu duygularla projeye katılan firmalarımızın başarılanın devamını diliyor, bu projede bizlerle işbirliği içinde bulunan paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."



"Bizim için bir başlangıçtı"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin de yaptığı konuşmada "Öncelikle Namık Kemal Üniversitesi'ne ve Trakya Kalkınma Ajansına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve siz KOBİ'lerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir başlangıçtı. Şimdiye kadar böyle bir şey yapılmamıştı. Biz Türkiye'de bu bir ilki yaptık. Önümüzdeki dönem için de bu ilk çalışmamız bize rehber olacaktır. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taşdelen ise, "Gördüğüm kadarıyla proje sürecinin olumlu geçtiği ifade ediliyor. İnşallah herkes projeden verim almıştır. Bu çalışma Türkiye'de bir örnek proje. Herkese katkısı olduğunu düşünüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.



Oda ve yöneticilerine teşekkür

Daha sonra tanışma sürecinde de proje süreciyle ilgili deneyim yaşayan bazı firma temsilcileri görüş bildirerek, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına ve işbirliği yaptığı paydaşlarını teşekkür ettiler.

İmpala Asansör'den Firma Sahibi Erdem Fersah, "Genel olarak projeye bakış açımız öncesinde başlıyor. Biz devleti her zaman yanımızda gördük ama destek olarak birileri bize geldi. Bu açıdan Odamıza ve Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü kendileri de aynı şekilde ticaretin uzmanı olarak bizim de neye ihtiyacımız var biliyorlar. Sağ olsunlar, Bakanlık ve Kalkınma Ajansı ve Üniversite buraya bir güç birlikteliği oluşturdu ve bu çok doğru bir işbirliği oldu. İlk duyduğumda şaşırdım, "acaba doğru mu duyuyorum?" diye inanamadım. Süreç de çok güzel geçti. Ticaretin içinde bir şekilde koşturuyorduk. Bir şeyleri kazanıyor muyuz kazanamıyor muyuz? Bunları ayrıştırabildiğimiz zaman bir şeyler doğruya vardı. Maliyetlerimizi güzel hesapladık. Verimliliğimizi artırdık. Bu sebeple ben projeden çok memnun kaldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Lang-Yüzer Otomotivden Üretim Şefi Zeynel Taş ise, "Biz de bu kapsamda iyi bir başarıya ulaştık. İyi oldu bizim için. Üniversitemizle çalışma bizim için iyi bir süreç oldu. Bize orada kendi görmediğimiz şeyleri gösterdiler. Biz de o doğrultuda çalıştık ve iyi bir sonuç elde ettik. Onun için Ticaret Odasına da Üniversiteye de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yücekur Makine den Firma Sahibi Kadri Tuna da, "Bu projeye biz de katıldık. Yüzde 40 kapasitemizin boş olduğunu öğrendik ve piyasadan yeni müşteriler bulmaya çalışıyoruz. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Kare Metal'dan Fabrika Müdürü Kaan Siyasal da, "Ben bu projenin üniversite ve sanayi işbirliği için çok güzel örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Genelde kitaplarda yazar sözlerde geçer ama somut örneklerini uygulamalarını görmeleri açısından tüm şirketler üniversite ile organizasyonu açısından güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mengen Çelik'ten Finans Müdürü Atıf Sarıgül ise, "Ticaret ve Sanayi Odasının ve Üniversitenin yetkililerinin, Pazar payı yüzdesi olarak çoğunluğunu elde eden büyük şirketlerin yerine gelip bizim gibi KOBİ'lerle buluşması güzeldi. Güzel bir çalışmaydı. Eksiklerimizi gördük. Bu yola yeni başlayan çeşitli sorunlarla boğuşan firmaların sorunlarıyla başlayacak olması güzeldi. Akademisyenlerle buluşmamız çok güzeldi. İnşallah devamı gelir, herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık" diye konuştu.

Onur Bağlantı Elemanlarından Endüstri Mühendisi Gülşen Caner ise, "Proje gerçekten güzeldi. Üniversiteyle hocalarla birlikte çalışmaz bizim için büyük bir avantajdı. Eksiklerimizi gördük. Belki çok büyük bir iyileşme yapamadık ama en azından eksikliklerimizi biliyoruz. Ne kadar zaman kaybettiğimizi bilme açısından da çok iyi bir proje oldu. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi" kapsamında 12 KOBİ 9 ay boyunca verimlilik danışmanlığı aldı. Projenin mali destekçisi Trakya Kalkınma Ajansı, yürütücüsü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, proje ortağı Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, proje yüklenicisi Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi oldu.

(UA-MEF-Y)



17.08.2017 16:17:33 TSI

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