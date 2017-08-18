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- Memur-Sen heyeti taleplerini Kayseri Milletvekillerine iletti

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KAYSERİ (İHA) - Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ile ilgili ziyaretlerde bulundu. Aydın Kalkan başkanlığındaki heyet AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ı ziyaret etti.

AK Parti Grup başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, kamu çalışanlarının emeklerinin karşılığını almaları ve üretime katkı sağlamaları için hükümet olarak bir uzlaşının çıkacağına inandıklarını bildirdi.

Ziyarette Aydın Kalkan memurlar ve memur emeklileri 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu görüşmelerde hükümetten çalışmalarının ve emeklerinin karşılığını istediklerini belirtti. Kalkan bir milyona yakın üyesiyle yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in yüzde 3+3 gibi komik bir zam teklifini kabul etmediğini ve hükümetten enflasyonun üzerinde bir artış ve büyüyen Türkiye'nin büyümesinden pay istediklerini anlattı.

Memur Sen heyeti daha sonra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'i ziyaret etti. Ziyarete Bem-Bir Sen, Sağlık Sen, Büro Memur sen, Bayındır Memur Sen,TOÇ Bir Sen, Birlik Haber Sen Kayseri Şube Başkanları katıldı.

Heyet adına konuşan İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Kobani olaylarında, Gezi olaylarında, 15 Temmuz darbe girişiminde yara almayan ekonominin memurlara verilecek zamla hiç yara almayacağını dile getirdi. Kalkan, "Memurlar fazla bir şey istemiyor, Büyüyen Türkiye'nin büyümesinden refah payı ve ücretlerinde makul artış istiyor. Çalışma barışının bozulmaması için, kamu çalışanlarının işlerine daha sıkı sarılmaları ve üretime maksimum katkı sağlamak için kamu işveren kesimi komik teklifini gözden geçirmeli ve talebimiz olan yüzde 16'lik zam önerisini gündemlerine almalıdır" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, tekliflerin masada görüşülerek bir karara bağlanmasının önemli olduğunu siyasi iktidar olarak masada bu işin halledilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.



(SK)



18.08.2017 13:30:11 TSI

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