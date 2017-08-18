Şaphane'de çapa motoru devrildi: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "pat pat" adı verilen çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akın Gündüz idaresindeki çapa motoru, Kalabak Mahallesi seyir halindeyken yoldan çıkarak devrildi. Kazada Sürücü Akın Gündüz(18), Çapa motorunun arkasına bağlanan römork kısmındaki İbrahim Gündüz(37) ve Ayşegül Gündüz (12) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı. (YD-EFE)
18.08.2017 14:05:11 TSI
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