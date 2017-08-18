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Korkuteli'nde kurban kesim kursu tamamlandı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) - Korkuteli Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen büyük ve küçükbaş hayvan kesim kursu sona erdi. 19 saat süren Kurban kesim kursu, Mezbahada düzenlenen uygulama ile sona erdi.

Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, "Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi konusunda açılan kursa 20 kursiyerin katıldığını söyledi. Kursta, katılımcılara teorik eğitimin yanı sıra mezbahada uygulamalı eğitim verildiğini ifade eden Taşkan, "Kursta her aşamada yapılması gerekenler uzman kasaplar ve veterinerler tarafından kursiyerlere uygulamalı olarak gösterildi. Kursun açılmasında katkısı olan herkese ve katılımlarından dolayı kursiyerlerimize teşekkür ederim" dedi.

eyler vardır. Her işi, ehli olan kişilerin yapması gerekmektedir. Bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

(AD)



18.08.2017 15:01:19 TSI

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