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Karacan, Kardeşlik Platformunu ağırladı



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Aydın Sarıoğlu

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Kardeşlik Platformu üyelerini genel merkezde ağırladı.

Eskişehir'de çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunun yetkilileri tarafından kurulan Eskişehir Kardeşlik Platformu'nu AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında ağırlayan Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarımızın bir çatı altında toplanarak üyelerine ve şehrimize hizmet etmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Karacan, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimler üzerindeki etkinliği, ülkeleri daha çağdaş ve demokratik hale getirmektedir. Bu nedenle STK'lar demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın odak noktasında yer almalıdır" dedi.

Kardeşlik platformu üyeleri ise Genel Başkan Yardımcısı Karacan'a yeni görevinde başarılar dilediler.

(AS-Y)



18.08.2017 17:18:32 TSI

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