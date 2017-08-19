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Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Karaman'da yapılacak

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:07
Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Karaman'da yapılacak
Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Karaman'da yapılacak

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nın Karaman'da yapılacağını bildirdi.
Kısacık yaptığı açıklamada, 14-16 Eylül arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek Minikler Türkiye Judo Şampiyonası için tüm hazırlıkların aralıksız devam ettiğini belirtti.
Şampiyonaya, 70 ilden bin 500 sporcunun katılacağını ifade eden Kısacık, "Karaman'da göreve başladığımız günden bu yana ilimize birçok branşta organizasyon alarak, ilimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştık. Şükürler olsun aldığımız tüm organizasyonlardan alnımızın akıyla çıkarak Karamanımıza yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırladık. Şuanda yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bu tarz organizasyonlar ilin tanıtımı ve o ilde sporun gelişmesi açısından çok önem arz ediyor. Özellikle bünyemizde yer alan sporcularımızı antrenörlerimiz eşliğinde müsabakalara getirerek bu heyecanı yerinde izlemelerini sağlıyoruz. Sporcu da daha çok motive olarak yapmış olduğu branşa bakış açısı değişiyor ve daha çok azimle çalışmaya başlıyor" dedi.
(MD-İP-Y)

19.08.2017 10:10:34 TSI
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