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Vezirhan Belediyesi'nden duyuru



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Vezihhan Belediyesi, alınan bazı kararlarla ilgili duyuru yayınladı.

Yapılan duyuruda, "Belediye encümeni kararı gereği belediyemiz katı atık sahasına hurda toplamak amacıyla kişi ve firmaların girişi yasaklanmıştır. Belediye encümenimizin almış olduğu karar kolluk kuvvetlerine gönderilmiş olup vatandaşlarımızın cezai işlemle karşı karşıya kalmaması için dikkat etmeleri rica olunur. 15 Ağustos 2017 tarihi itibariyle beldemiz tüm mahallelerine hurdacı girmesi yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın yasağa uymayan kişileri belediyemize bildirmeleri önemle rica olunur. Aksi halde hareket eden hurdacı esnafına cezai işlem uygulanacaktır. Beldemiz İstasyon Mahallesine kamyon ve tır girmesi yasaktır. Bu sebeple kamyon ve tır sahibi vatandaşlarımızın araçlarını mahalle içine park etmemeleri ve beldemiz İstasyon Mahallesi ve Pelitözünde kavak kesen vatandaşlarımızın kavakları kamyon veya tır yerine traktörle nakliye yapmaları önemle duyurulur. Aksi haldeki girişimlerin vatandaşlarımız tarafından belediyemize bildirilmeleri önemle rica olunur" denildi.

(DA-Y)



19.08.2017 13:31:15 TSI

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