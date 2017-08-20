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AOSB Başkanı Sütcü kurban vekaletini Kızılay'a verdi



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ADANA (İHA) - Adana iş dünyasının önde gelen isimleri, Türk Kızılayı'nın "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"na destek vererek, hem topluma örnek olmanın hem de kurban ibadetlerini güvenilir bir kurum aracılığıyla amacına uygun şekilde yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kızılay'ın "kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla 2007 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği kampanyaya ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

Kurban vekalet bedelinin yurt içi kesimler için 735 TL, yurt dışı kesimler için ise 500 TL olarak belirlendiği kampanyaya bir destek de Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'den geldi. Bu yıl kurban ibadetini "Kızılay Modeli" ile değerlendiren Sütcü, kurban vekaletini, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya verdi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, Kızılay'ın ihtiyacı olanı bulma ve yardımları ulaştırma konusunda sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın takdirini kazanmış bir organizasyon olduğunu belirterek, "Ben de Kurban Bayramı'nda kurban ibadetimi Kızılay aracılığı ile gerçekleştireceğim. Bu vesileyle tüm hayırseverleri, kurban etlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıldığı kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Böylesine hayırlı bir işe aracılık ettikleri için de Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kampanyaya bağışlanan kurbanların Et ve Süt Kurumu tesislerinde İslami şartlara uygun şekilde, din görevlisi, noter ve veteriner eşliğinde kesileceğine dikkat çekerek, "Bayram yaklaştıkça kampanyamıza destek büyüyerek devam ediyor. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kampanyamıza bağışta bulunan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'ye, topluma örnek olan bu bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SRK-Y)



20.08.2017 09:54:38 TSI

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