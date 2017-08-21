YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya'da kadın çiftçiler ikinci kez yarışacak

Antalya'da kadın çiftçiler ikinci kez yarışacak



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen "Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması"nın ikincisi 23 Ağustos'ta Korkuteli'nden başlıyor.

Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak, aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenecek. '2'nci Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması' il finalinde birinci olan kadın çiftçiye 15 bin Türk Lirası ödül verilecek. İlçe finalleri ile birlikte yarışmada toplam 92 bin 800 liralık ödül dağıtılacak.

İlk hedef ilçe birinciliği

Kadın çiftçilerin yarışmasına 18 ilçeden 133 kadın çiftçi katılacak. Yarışmanın ilk ayağı 23 Ağustos'ta Korkuteli'nde yapılacak. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutulacak ve ilçe birincisi olmak için yarışacak. Yarışmalarda kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru sorulacak. İlçe yarışmasında dereceye giren kadın çiftçilere sırasıyla bin 750, bin ve 600 TL ödül verilecek.

Birinciye 15 bin TL ödül

18 ilçe birincisi kadın çiftçi önce Antalya'da yapılacak yarı finale katılacak, kazananlar ise büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Belirlenen 8 finalist il final yarışmasında birincilik için kıyasıya mücadele verecek. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL ödül verilecek. İl Finali 7 Ekim 2017'de saat 14.00'da Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu' da yapılacak.

(AA-



21.08.2017 13:01:21 TSI

NNNN

