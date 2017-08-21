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Kadınlar üretimlerini değerlendirmek için 'Hayal Adası'nı kurdular

- Hayal adasının açılışı büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da evinde üretim yapan kadınların üretimlerini değerlendirebilmek için bir araya gelerek kurdukları S. S. Hayal Adası Kadınları Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin açılış törenine gerçekleşti. Açılışta konuşan Süleymanpaşa belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Siz zoru başardınız, yolunuz açık olsun" diyerek kadın girişimcileri kutladı.

Evlerinde çeşitli üretimler yapan üretken kadınların Gazeteci-Yazar Aynur Güler başkanlığında bir araya gelerek kurdukları S. S. Hayal Adası Kadınları Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, düzenlenen törenle açıldı. Açılış büyük ilgi görürken, Muratlı Caddesi üzerinde bulunan katlı otoparkın üst katındaki derneklere ayrılan alanda (Eski Roman Pazarı) faaliyetlerine başlayan kooperatifin açılış törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da katılım gösterdi.



Kooperatif başkanı Güler destek veren kurumlara teşekkür etti

Tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını Kooperatif Başkanı Aynur Güler yaptı. Güler, kooperatifin kuruluş sürecini anlatarak, projede işbirliği içinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğünün katkıları ile gerçekleştiğini ifade etti. Trakya Kalkınma Ajansı'nın projeyi kabul ederek finans desteği verdiğini hatırlatan Güler, yönetimde yer alan isimleri de tek tek tanıtarak kooperatifin hayata geçmesinde emeği ve desteği olan herkese teşekkür etti.



"Zoru başardınız, örnek bir çalışmayı hayata geçirdiniz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, her şeyin hayalle başladığını ancak hayali hayata geçirmenin daha önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün ayakları yere basan, somut ve örnek bir çalışmayı hayata geçirdiniz. Başta kooperatif olgusunu içine sindiren kadınlarımız olmak üzere, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve kaynak sağlayan Trakya Kalkınma Ajansına, ayrıca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Destekler bir yere kadar. Tabi ki katkılarımız devam edecek ama ne kadar destek olursa olsun siz zoru başardınız. Bundan sonra yolunuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun ve sizin yaptığınız iş, başka kadın kooperatiflerine de örnek olsun" diye konuştu.



Katılımcılara kadınların hazırladığı lezzetler ikram edildi

Eşkinat'ın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Kaytancıoğlu ve Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız da birer konuşma yaparak kooperatifin kurulmasında emeği geçen tüm kadınları tebrik ederek başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından Hayal Adası Kadınları Kooperatifi'nin kuruluşunda destek veren kurumlara plaket verildi ve hep birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışta katılımcılara organik tarhana çorbası, yaprak sarma, mantı, irmik helvası ve limonata ikram edildi.

(HLD-MEF-Y)



21.08.2017 15:28:53 TSI

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