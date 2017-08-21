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Halk ozanları, Rüstemgedik ve Erentepelilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Halk ozanları, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik ve Erentepe beldelerinde halkla bir araya geldi.

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belediyesi ve Rüstemgedik Belediye başkanlığının organize ettiği "Halk Ozanları Buluşması"na vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Gecenin açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı ve Bulanık Belediyesi Rüstemgedik ve Erentepe Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, "Ozanların, şairlerin olduğu yerde bizim konuşmamızın doğru olmayacağını düşünüyorum. Ancak altını çizmek istediğim konu ülkemizde, kentimizde din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın şanlı Türk Bayrağımızın altında birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ancak bunu bozmak isteyenler var. Ama asla böyle bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu dahi olamaz. Bizler bu vatan uğruna canını hiçe sayarak mücadele etmiş ataların torunlarıyız. Türk milletinde her zorluğun üstesinden gelecek güç vardır. Ozanlarımız ile şairlerimizin muhteşem yorumlarını dinleyerek, herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Başkan Vekili Uzan, konuşması ardından ozanlar ve şairler sahneye gelerek türkülerini okudular. Özellikle ozanların kendi aralarında yaptıkları atışmalar beğeni ile izlendi.

Vatandaşlar, ilk defa böyle bir etkinlik olduğunu beldelerimizde çok güzel hizmetlerde bulunuyor sayın ilçe Kaymakamız Hacı Arslan Uzan'a sizin vasıtanızla da teşekkür ediyoruz.

(GK-ŞAK-Y)



21.08.2017 15:39:32 TSI

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