Muhtarlar Rektör Kızılay ile istişarelerde bulundu
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MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi ve Kavaklıbağ Mahalle Muhtarları İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret ederek Rektör Kızılay ile istişarelerde bulundu.
Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil ve Kavaklıbağ Mahallesi Muhtarı Ekrem Tur, Rektör Kızılay'a mahalleleri ve çalışmaları hakında bilgiler verdi. Rektör Kızılay ise, Muhtarlar Cengil ve Tur'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
(BT-SD-Y)
21.08.2017 16:46:59 TSI
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