Pamukkale Belediyesi çocuk şenliklerine devam ediyor

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerden biri olan Çocuk Şenlikleri hafta sonunda da devam etti. Pamukkale Mahallesi ve Deliktaş mahallesinde kurulan alanlarda çocuklarla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Çocuklarımız geleceğimiz demek. Onlara yapılan her güzellik ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Onların yaz tatillerine bir nebze renk katmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Pamukkale Belediyesi Belediyesi'nin "Pamukkale'de çocuklar eğleniyor" sloganıyla hayata geçirdiği proje devam ediyor. Her hafta sonunda iki farklı mahallede kurulan şenlik alanları bu kez Pamukkale ve Deliktaş mahallelerinde kuruldu. Pamukkale Garaj Otoparkı'na kurulan oyun grupları Deliktaş'ta ise Ahmet Nuri Erikoğlu Ortaokulu bahçesine kuruldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. "Çocuklarımıza yaptığımız her türlü hizmeti önemsiyoruz" diyen Gürlesin, "Biz eğitim yılı içinde öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Okullar tatilken bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin tatillerini daha eğlenceli kılmak istedik. Biz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne yapsak azdır. Onlar yapılan her hizmet yine geleceğimize yapılmış hizmetlerdir. Biz Pamukkale Belediyesi olarak öğrencilerimiz için bu yaz ücretsiz yüzme kursu ve çocuk şenliği etkinlikleri düzenledik. Bu projemiz devam edecek" dedi. Vatandaşlar ise çocuklarını şenlik alanına getirerek kurulan oyun alanlarında iyi vakit geçirmelerini sağladı. Pamukkale Belediyesi'nin şenlik alanında palyaço gösterilerinin yanı sıra limonata ve dondurma ikramları da yapıldı. Çocuklar saatlerce oyun alanlarında eğlenmenin tadını çıkardı.

