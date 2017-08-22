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Koçarlı'da Kur'an kursu öğrencileri futbol turnuvasında boy gösterdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde "Hem Kuran'ımı Öğreniyorum Hem Sporumu Yapıyorum" projesi kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Koçarlı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Müftülüğü ile Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen " em Kuran'ımı Öğreniyorum Hem Sporumu Yapıyorum" isimli proje kapsamında Koçarlı mahalle camilerinde yaz kuran kurslarında okuyan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen futbol müsabakalarına katılan öğrencilere yemek ikramı yapıldıktan sonra İlçe Kaymakamı Fırat Çelik tarafından turnuvaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ödül törenine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Tiryaki, Emniyet Amiri Ali Serban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Osman Arıkoğlu, Kur'an kursu eğitmenleri ve kamu kuruluşu temsilcileri katıldı.

(MB-Y)



22.08.2017 10:13:17 TSI

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