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Çıldır Yeni Cami yapımına devam ediliyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Yapımına 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde başlanan Çıldır Yeni Cami inşaatının yapımı devam ediyor.

2017 yılı içerisinde kaba inşaatı tamamlanıp teslim edilmesi planlanmakta olan Çıldır Yeni Caminin minarelerinin yapımı tamamlanarak dış cephe sıvasına başlandı ve böylece kaba inşaatının büyük bir kısmı tamamlanmış oldu.

İnşaatı devam eden yeni cami hakkında açıklamalarda bulunan Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, "Yapımı devam eden yeni camimiz günümüz şartlarına uygun, halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren, bay-bayan abdesthane, misafirhane, konferans salonu ve kütüphane gibi hem dini, hem de ilmi sosyal faaliyetlerin rahat ve huzurlu bir ortamda icra edilebilecek şekilde planlandı. Ayrıca İlçemizde tek cami olması ve ihtiyaçlara yeterince cevap verememesinden, özellikle bayan cemaatin ibadetlerini cami ortamında yapacak yer konusunda yaşadıkları sıkıntıyı da göz önünde bulundurarak, ibadete açılacak olan yeni camimiz de onlarda cuma ve bayram namazlarında, hatta vakit namazlarında ibadetlerini rahat bir ortamda yerine getirebilecekler. İnşaat sezonun kısa olması ve maddi imkanların da kısıtlı olmasından dolayı cami inşaatımız son derece yavaş ilerlemektedir. İlçemize kazandırılacak olan bu güzel eserin bir an evvel tamamlanıp hizmete açılabilmesi için "Çıldır Yeni Camii İçin Bir Pencerede Anne Baban İçin Senden Olsun" Yardım kampanyası başlattık 1 adet pencerenin fiyatı 500 TL´dir. Halkımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz, ALLAH tüm hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin" dedi.

(ARV-AT-Y)



22.08.2017 10:57:33 TSI

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